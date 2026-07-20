Titres publics : rendez-vous le 24 juillet
Le Togo poursuit sa stratégie de mobilisation de ressources sur le marché financier régional, avec une nouvelle émission d'Obligations assimilables du Trésor (OAT) prévue le 24 juillet, indique Togo matin.
Le Togo poursuit sa stratégie de mobilisation de ressources sur le marché financier régional, avec une nouvelle émission d'Obligations assimilables du Trésor (OAT) prévue le 24 juillet, indique Togo matin.
À travers cette opération, le pays ambitionne de lever 20 milliards de Fcfa auprès des investisseurs de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA).
Cette émission s'inscrit dans la continuité des sorties régulières du Trésor togolais sur le marché des titres publics de l'UMOA, qui lui permettent de financer ses besoins budgétaires à des conditions généralement compétitives.
Information additionnelle
Togo Matin N°1628.pdfTélécharger