Transparence et efficacité : le Togo réforme ses marchés publics

Le Togo poursuit la modernisation de son système de passation des marchés publics à travers une série de réformes ambitieuses, rapporte le journal Waraa ce jeudi.

Au cœur de cette transformation : la digitalisation des procédures, la simplification des démarches pour les opérateurs économiques, et un effort accru pour rendre le secteur plus transparent, compétitif et accessible.

Ces changements visent à renforcer la confiance des acteurs, attirer davantage d’investissements et améliorer l’efficacité de la dépense publique.