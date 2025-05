Transport aérien : une réunion clé de la Cédéao à Lomé

Depuis mardi, Lomé est au cœur des discussions régionales avec une réunion délocalisée du Parlement de la Cédéao, rapporte Togo Matin.

Les députés se penchent sur une problématique majeure : le coût élevé du transport aérien en Afrique de l’Ouest. Objectif : rendre les billets plus abordables pour stimuler le trafic et favoriser le développement des compagnies aériennes.

Le transport aérien, pilier de l’intégration régionale, souffre de tarifs prohibitifs qui freinent la mobilité des citoyens et le commerce intra-africain.

En réduisant les coûts, les parlementaires espèrent dynamiser le secteur, renforcer la connectivité et soutenir la croissance économique.

« Plus les billets seront bon marché, plus le trafic se développera, et plus les compagnies pourront prospérer », souligne une source proche des discussions.

Cette réunion à Lomé, capitale d’un Togo ambitieux dans le domaine aérien avec le hub de la compagnie ASKY, illustre l’engagement de la Cédéao à trouver des solutions concrètes. Les débats devraient aboutir à des recommandations pour harmoniser les politiques tarifaires et encourager des modèles économiques viables pour les transporteurs régionaux.