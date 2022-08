Trois millions d'élèves pris en charge

Le programme présidentiel de couverture maladie en milieu scolaire lancé en 2017, ‘School Assur’ assure quantitativement et qualitativement sa mission, estime Togo Réveil paru ce jour.

3 millions d’élèves ont été pris en charge. On comptabilise 52.000 interventions chirurgicales et plus d’un million de consultations.