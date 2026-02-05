Rubriques

Tendances:
Médias

Trois noms en lice pour remplacer Nibombé Daré

La succession de Nibombé Daré à la tête des Éperviers alimente les spéculations. Selon La Nouvelle Tribune, parue jeudi, plusieurs noms circulent dans les couloirs de la Fédération Togolaise de Football (FTF).

Hubert Velud © republicoftogo.com

La succession de Nibombé Daré à la tête des Éperviers alimente les spéculations. Selon La Nouvelle Tribune, parue jeudi, plusieurs noms circulent dans les couloirs de la Fédération Togolaise de Football (FTF).

Officiellement, aucun appel à candidatures n’a encore été lancé. En coulisses toutefois, un travail de consultations restreintes aurait été mené et pourrait déboucher rapidement sur une décision.

Trois techniciens auraient manifesté leur intérêt pour le poste. Parmi eux, Hubert Velud tiendrait la corde et partirait avec la faveur des pronostics. Les deux autres noms évoqués sont ceux de Jean-Michel Cavalli et Olivier Guégan.

En attendant une annonce officielle de la FTF, le suspense reste entier autour du futur sélectionneur national.

Information additionnelle

La Nouvelle Tribune N°420.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Transformation du paysage médiatique

Transformation du paysage médiatique

La ministre de la Communication, Florence Yawa Kouigan, a rencontré cette semaine les journalistes et les responsables des médias, indique Waraa paru jeudi.

Un nouvel acteur textile s’installe avec 1.500 emplois annoncés

Un nouvel acteur textile s’installe avec 1.500 emplois annoncés

La Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) poursuit sa montée en puissance. Selon L’Economiste paru mardi, les activités de Togo Apparels Source (TAS) ont été officiellement lancées sur le site industriel situé à Adétikopé (30 km de Lomé).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.