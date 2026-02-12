Un calendrier, deux spiritualités

Hasard du calendrier, le carême chrétien et le ramadan débutent cette année à la même date, le 18 février, relève Chronique de la Semaine dans sa parution de jeudi.

Un symbole fort dans un pays comme le Togo, marqué par la coexistence pacifique des confessions religieuses. Durant plusieurs semaines, chrétiens et musulmans entreront simultanément dans une période de prière, de jeûne et de recueillement.

Si le jeûne du ramadan est observé par une large majorité de fidèles, le carême chrétien semble susciter un engagement plus variable. La pratique du jeûne strict tend en effet à s’estomper chez de nombreux chrétiens, au profit d’une démarche davantage spirituelle que disciplinaire.

Au-delà des différences d’intensité dans l’observance, cette coïncidence calendaire rappelle néanmoins la place centrale des valeurs de foi, de solidarité et de partage dans les deux traditions.