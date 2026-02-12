Rubriques

Tendances:
Médias

Un calendrier, deux spiritualités

Hasard du calendrier, le carême chrétien et le ramadan débutent cette année à la même date, le 18 février, relève Chronique de la Semaine dans sa parution de jeudi.

Foi au même rythme © republicoftogo.com

Hasard du calendrier, le carême chrétien et le ramadan débutent cette année à la même date, le 18 février, relève Chronique de la Semaine dans sa parution de jeudi.

Un symbole fort dans un pays comme le Togo, marqué par la coexistence pacifique des confessions religieuses. Durant plusieurs semaines, chrétiens et musulmans entreront simultanément dans une période de prière, de jeûne et de recueillement.

Si le jeûne du ramadan est observé par une large majorité de fidèles, le carême chrétien semble susciter un engagement plus variable. La pratique du jeûne strict tend en effet à s’estomper chez de nombreux chrétiens, au profit d’une démarche davantage spirituelle que disciplinaire.

Au-delà des différences d’intensité dans l’observance, cette coïncidence calendaire rappelle néanmoins la place centrale des valeurs de foi, de solidarité et de partage dans les deux traditions.

Information additionnelle

Chronique de la Semaine N°753.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Mieux vaut tard que jamais : SUNU Bank adopte Visa

Mieux vaut tard que jamais : SUNU Bank adopte Visa

C’est une annonce qui ne passe pas inaperçue. SUNU Bank Togo a rejoint le réseau Visa, permettant désormais à ses clients d’effectuer des paiements via des cartes acceptées à l’international. L’information est rapportée mercredi par le journal Dounia.

Sécurité alimentaire

Sécurité alimentaire

L’agriculture demeure un pilier essentiel de l’économie du pays. Selon le quotidien Togo Matin paru mercredi, le secteur emploie près de 60 % de la population active et contribue à 40 % du produit intérieur brut (PIB), ce qui en fait un instrument majeur de lutte contre la pauvreté et un vecteur d’autosuffisance alimentaire.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.