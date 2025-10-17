Un campus sur le campus

Un Espace Campus France a été inauguré cette semaine au sein de l’Université de Lomé, rapporte l’hebdomadaire L’Union dans son édition de ce vendredi.

Ce nouvel espace, dédié à l’accompagnement des étudiants togolais souhaitant poursuivre leurs études en France, se veut un centre de ressources et d’orientation pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur français.

Campus France offre aux étudiants un accompagnement personnalisé dans la constitution de leurs dossiers, l’orientation académique, la préparation aux départs et la compréhension du système universitaire français. Il vise à renforcer la mobilité étudiante tout en valorisant l’excellence académique.

La création de cet espace à l’Université de Lomé permettra un traitement plus efficace des demandes, tout en favorisant une meilleure préparation des étudiants togolais aux réalités de l’enseignement supérieur en France.

L’ouverture de cet espace symbolise la solidité du partenariat universitaire entre la France et le Togo. Elle s’inscrit dans une volonté partagée de favoriser les échanges intellectuels, scientifiques et culturels entre les deux pays.