Un centre médical écarté pour un an

Le Centre Médico-Social Ma Santé, situé à Agoè-Nyivé 2, a été suspendu pour une durée de douze mois par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM).

Lutte contre les abus © republicoftogo.com

Selon l’hebdomadaire Le Messager, cette décision fait suite à des fraudes détectées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Assurance Maladie Universelle (AMU).

Les autorités n’ont pas encore précisé la nature exacte des irrégularités, mais la sanction s’inscrit dans un effort plus large de contrôle et de régulation des structures agréées dans le dispositif de l’AMU.

Le programme School Amu prend racine dans les établissements d’enseignement public, apportant avec lui une réponse concrète aux défis de santé que rencontrent des milliers d’élèves. Mis en place pour servir de filet de sécurité sanitaire, il couvre un ensemble de soins de base essentiels.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a publié mardi un communiqué dans lequel elle met en garde contre la montée des discours haineux, injurieux et diffamatoires sur les réseaux sociaux, et rappelle les obligations légales et déontologiques des professionnels des médias dans ce contexte.

L’Afrique de l’Ouest traverse une période de turbulence, marquée par des crises politiques, des tensions sécuritaires, et des fragilités économiques persistantes.

