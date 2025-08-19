Un communiqué venu du froid

Étrange surprise ce mardi dans les colonnes du média Eco & Finances. Un long communiqué officiel émanant des autorités russes, diffusé après la tenue du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, y a été publié dans son intégralité.

Une annonce pour le moins inattendue, et surtout sans aucun lien apparent avec l’Afrique, encore moins avec le Togo.

Pour les lecteurs habitués de Eco & Finances, spécialisé dans l’actualité économique africaine et sous-régionale, cette publication sort totalement du cadre éditorial. Aucune contextualisation, aucun lien avec les intérêts ou enjeux du Togo n’a été proposé, laissant planer un doute sur la pertinence — voire l’intention — d’un tel contenu.

Difficile de savoir s’il s’agit d’une erreur de publication, d’un partenariat médiatique mal balisé ou d’une tentative d'influence en douceur. Mystère total. Aucune explication n’a été donnée par la rédaction.