Vision affectée

Il y a des nouvelles fraîches, des nouvelles chaudes, et puis il y a celles de Vision d'Afrique. Dans son édition datée du 25 août, le journal publie fièrement une annonce de l'Office Togolais des Recettes concernant la vente aux enchères de 1000 véhicules.

Seul petit détail qui fâche : les enchères en question se sont tenues le 20 août. Cinq jours plus tôt. Autant dire une éternité à l'échelle de l'actualité.

On imagine déjà les lecteurs se précipiter sur le journal, billets en main, prêts à décrocher l'affaire du siècle... avant de réaliser que le stock est déjà écoulé depuis belle lurette, et probablement déjà immatriculé.

Chapeau bas à la rédaction pour cette maîtrise du timing journalistique. Après tout, comme dirait l'adage local, mieux vaut tard que jamais. Même quand "tard" ressemble étrangement à "trop tard".