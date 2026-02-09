Rubriques

Un dîner d’affaires réunira 500 entrepreneurs à Lomé

Lomé accueillera, le 21 mars prochain à l’Hôtel Sarakawa, la 4ᵉ édition du Gala des Entrepreneurs, rapporte le journal Eco & Finances paru lundi.

Business et élégance à l’Hôtel Sarakawa © republicoftogo.com

Selon les organisateurs, près de 500 hommes d’affaires et investisseurs sont attendus à ce dîner de networking dédié au monde entrepreneurial. L’accès à l’événement est payant, avec des tarifs allant de 50 000 à 450 000 FCFA, en fonction des formules proposées.

Ce rendez-vous s’annonce comme un moment privilégié d’échanges et de mise en relation entre acteurs économiques, dans un cadre haut de gamme.

Une banque installée au Togo sous surveillance

La Commission bancaire de l’UMOA a infligé un blâme à une banque installée au Togo, à l’issue de sa session tenue fin décembre, rapporte L’Economiste dans sa parution de ce jour.

Vulnérabilité sociale : le gouvernement apporte des réponses

La vulnérabilité demeure un facteur majeur d’affaiblissement de la capacité d’action des populations. Qu’elle soit liée à la maladie, à l’âge, à l’environnement ou au handicap, elle contribue à l’enracinement de la pauvreté et au creusement des inégalités sociales, souligne le quotidien Togo Matin, paru lundi.

