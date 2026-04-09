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Un imposteur démasqué

L'Ordre des Médecins du Togo (ONMT) vient de publier son tableau 2026, qui recense l'ensemble des praticiens officiellement autorisés à exercer dans le pays. Ils sont 940 inscrits.

940 médecins inscrit au conseil de l'Ordre © republicoftogo.com

L'Ordre des Médecins du Togo (ONMT) vient de publier son tableau 2026, qui recense l'ensemble des praticiens officiellement autorisés à exercer dans le pays. Ils sont 940 inscrits.

Mais la publication de ce tableau a aussi mis en lumière un cas préoccupant, révèle La Nouvelle Tribune : l'ONMT a démasqué un faux médecin qui avait réussi à se glisser dans le système en présentant de faux diplômes, prétendument obtenus en Europe du Nord.

L'affaire rappelle l'importance cruciale des mécanismes de contrôle et de vérification des qualifications médicales. Dans un pays où le ratio médecin/habitant reste insuffisant, la tentation pour certains d'usurper le titre de médecin n'est pas nouvelle, avec des risques considérables pour les patients.

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La Nouvelle Tribune N°429.pdf

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