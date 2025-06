Un levier stratégique pour l’Afrique

Lomé accueille la 2ᵉ rencontre des responsables de la conformité et de la gestion des risques en Afrique. L’évènement aura lieu les 8 et 9 juillet indique Nouvelle Opinion paru lundi.

La compliance, ou conformité, désigne l’ensemble des règles, lois, normes et bonnes pratiques que les organisations doivent respecter pour exercer leurs activités de manière légale, éthique et transparente.

Dans un environnement mondial de plus en plus encadré, la compliance devient un véritable outil de compétitivité et de développement.