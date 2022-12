Le Forum mondial de l’économie circulaire s’est ouvert mardi à Kigali (Rwanda), indique L’Economiste paru mardi.

L’économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets.

Il s’agit de passer d’une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire.