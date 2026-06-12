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Un nouveau prix pour révéler l'art contemporain africain

Le Toyota Tsusho CFAO African Art Award a été lancé au Togo le 11 juin, annonce Togo Matin.

Promotion des artistes © DR

Le Toyota Tsusho CFAO African Art Award a été lancé au Togo le 11 juin, annonce Togo Matin.

Il s’agit d’un prix artistique panafricain lancé en 2025 par Toyota Tsusho Corporation et CFAO Group. Son objectif est de soutenir la nouvelle génération d'artistes contemporains africains et de promouvoir le rayonnement culturel du continent.

Information additionnelle

Togo Matin N°1612.pdf

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