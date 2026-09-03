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Un parcours exemplaire

L'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) change de visage à sa tête. Depuis le 1er septembre, le Professeur Palokinam T. Pitché assume les fonctions de directeur général de cette institution spécialisée de la Cédéao dans le domaine de la santé, rapporte Le Populiste, paru jeudi.

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L'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) change de visage à sa tête. Depuis le 1er septembre, le Professeur Palokinam T. Pitché assume les fonctions de directeur général de cette institution spécialisée de la Cédéao dans le domaine de la santé, rapporte Le Populiste, paru jeudi.

Mais derrière cette nomination se dessine surtout le parcours d'un médecin, enseignant et chercheur togolais, dont l'expérience s'est construite au croisement de la médecine, de la santé publique et de la coopération internationale.

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Le Populiste N° 91, par abonnement 

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