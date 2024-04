Un poids lourd chinois débarque au Togo

Le concessionnaire agréé de Faw Jiefang au Togo et au Bénin, Togo Best Motor, vient de lancer ses activités, annonce Eco & Finances en kiosque ce jour.

Faw Jiefang est une marque automobile chinoise qui fait partie de China FAW Group, l'un des plus grands constructeurs de véhicules en Chine.

Fondée en 1953, FAW (First Automotive Works) a initialement été créée pour développer l'industrie automobile chinoise. La division Jiefang, qui signifie "libération" en chinois, est spécifiquement axée sur la production de camions.

Faw Jiefang jouit d'une forte présence non seulement sur le marché chinois mais aussi à l'international.

La marque exporte des camions dans plusieurs pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique Latine et du Moyen-Orient, où ils sont de plus en plus populaires en raison de leur excellent rapport qualité-prix et de leur adaptabilité aux différentes conditions de route et climatiques.