Un réseau de faussaires démantelé

La Police a mis fin aux activités d’un réseau spécialisé dans la falsification de cartes nationales d’identité. L’opération, menée le 9 février à Lomé, a permis l’interpellation de deux individus.

Fausses cartes d'identité à partir de vrais documents © republicoftogo.com

Selon le journal Waraa paru jeudi, le réseau produisait de fausses cartes à partir de documents authentiques dérobés, facilitant ainsi la confection de pièces d’identité frauduleuses.

Les suspects ont été arrêtés au terme d’une opération ciblée des forces de l’ordre. L’enquête devrait permettre d’identifier d’éventuelles ramifications et de remonter la filière d’approvisionnement en documents volés.

