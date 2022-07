Un terrible prédateur

Plus de 160.000 hectares de maïs ont été gravement endommagés par l’invasion d’un insecte nuisible sur les principales cultures vivrières, indique mercredi Togo Matin.

Le responsable est la chenille légionnaire d’automne.

Le prédateur est un insecte qui peut se nourrir de plus de 80 espèces cultivées et être à l’origine de baisses de production sensibles; elle s’attaque à des céréales importantes, comme le maïs, le riz et le sorgho, et aussi à des légumineuses, à des cultures potagères et au coton, faute de mesures de protection.

Elle est originaire des régions tropicales et subtropicales de l’Amérique et s’est établie dans de nombreux pays d’Afrique.