Une banque à l'écoute

Trois fillettes togolaises atteintes de surdité ont été prises en charge médicalement à l’étranger, indique une publicité parue dans l’édition de mercredi du Messager.

Une initiative de la BOA Togo.

BOA Togo (Banque of Africa - Togo) est une filiale du Groupe Bank of Africa (BOA), un réseau bancaire panafricain présent dans plusieurs pays du continent. Elle fait partie du Groupe marocain BMCE Bank of Africa, l’un des plus grands groupes bancaires en Afrique, avec une présence dans plus de 18 pays.