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Une cérémonie chargée de symboles

La cérémonie de la pierre sacrée, Épé-Ekpé, aura lieu le 3 septembre prochain, annonce L'Économiste. Il s'agit du point culminant du Nouvel An traditionnel du peuple Guin.

La prise de la pierre sacrée fixée au 3 septembre © republicoftogo.com

La cérémonie de la pierre sacrée, Épé-Ekpé, aura lieu le 3 septembre prochain, annonce L'Économiste. Il s'agit du point culminant du Nouvel An traditionnel du peuple Guin.

Depuis 1663, chaque mois de septembre voit les dignitaires et initiés se réunir à Glidji Kpodji pour accomplir ce rite ancestral, l'un des plus anciens et des plus emblématiques du sud-est du Togo.

C'est un pèlerinage vers Glidji Kpodji, à Avé-Gbatso, pour l'Ékpéssosso, la prise de la pierre sacrée, qui célèbre cette 363ᵉ édition. 

Épé-Ekpé, aussi appelé Ekpessosso, marque la sortie annuelle d'une pierre interprétée comme un message des divinités, dans la forêt sacrée de Glidji. Cette célébration est un moment de communion avec les ancêtres et les 41 divinités de la cosmogonie Guin. 

En décembre 2025, le rituel a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l’UNESCO.

Information additionnelle

L'Economiste N°911.pdf

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