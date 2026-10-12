Une communication pensée pour le marché local

La Brasserie BB, filiale du groupe Castel et plus grande brasserie du Togo, adapte sa communication au marché local. Ses visuels pour ses bières sont dynamiques et colorés, conçus pour attirer l'œil et donner envie de trinquer.

Exemple lundi dans Eco & Finances.

BB Lomé s'appuie sur une longue présence dans le pays. Fondée en 1964, la brasserie produit et distribue des bières, des boissons gazeuses et des eaux minérales, et distribue aussi du vin.

Le groupe Castel, fondé en 1949 par Pierre Castel, est présent dans plus de 30 pays et se classe parmi les deux premiers brasseurs africains, derrière AB InBev.