Une coopération active, des enjeux à long terme

Selon Togo Matin, la coopération entre le Togo et la Chine se confirme à travers de nombreuses réalisations.

Que ce soit dans les infrastructures, le développement rural, l’agriculture ou la sécurité alimentaire, les chantiers menés démontrent une coopération active et intensive.

Le journal souligne la multiplicité des projets et l’ampleur des financements consentis par la Chine.

Néanmoins, ces financements ne sont pas des dons inconditionnels.

Loin d’être limitée au Togo, la présence chinoise est dense sur tout le continent africain, grâce à un réseau de partenariats et de projets souvent liés aux investissements du mécanisme des nouvelles routes de la soie. Ce maillage permet à la Chine d’avoir un rôle de premier plan dans les processus de développement africain.