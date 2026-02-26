Une équipe en quête de renouveau

C'est officiel. Le Français Patrice Neveu vient de parapher son contrat avec la Fédération togolaise de football (FTF), selon La Nouvelle Tribune. Un technicien à l'expérience reconnue pour redonner des ailes aux Éperviers.

La mission est de ramener le Togo sur la scène continentale et internationale, après une période difficile marquée par les résultats décevants de son prédécesseur Nibombe Daré et de plusieurs coaches avant lui.

Le pire est derrière. Place à la reconstruction.