Rubriques

Tendances:
Médias

Une équipe en quête de renouveau

C'est officiel. Le Français Patrice Neveu vient de parapher son contrat avec la Fédération togolaise de football (FTF), selon La Nouvelle Tribune. Un technicien à l'expérience reconnue pour redonner des ailes aux Éperviers.

Neveu débarque, les Éperviers espèrent © republicoftogo.com

C'est officiel. Le Français Patrice Neveu vient de parapher son contrat avec la Fédération togolaise de football (FTF), selon La Nouvelle Tribune. Un technicien à l'expérience reconnue pour redonner des ailes aux Éperviers.

La mission est de ramener le Togo sur la scène continentale et internationale, après une période difficile marquée par les résultats décevants de son prédécesseur Nibombe Daré et de plusieurs coaches avant lui.

Le pire est derrière. Place à la reconstruction.

Information additionnelle

La Nouvelle Tribune N°423.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Renforcement du dispositif sécuritaire

Renforcement du dispositif sécuritaire

Chronique de la Semaine annonce jeudi la création prochaine d’une direction spécifiquement chargée de la protection des hautes personnalités et des institutions publiques.

La police serre la vis aux transporteurs

La police serre la vis aux transporteurs

Le Magnan Libéré, paru mercredi, dresse un premier bilan de l’opération spéciale de contrôle routier lancée par le ministère de la Sécurité.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.