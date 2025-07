Kara accueille les finalistes de Miss Togo 2026

La ville de Kara a été le théâtre d’une soirée élégante et festive vendredi dernier, marquant la présentation officielle des finalistes de l’élection Miss Togo 2026, selon L’Économiste paru ce lundi.

Beauté, grâce et ambition étaient au rendez-vous dans cette étape clé du concours national.

Les candidates retenues ont défilé sous les regards admiratifs d’un public venu nombreux, révélant non seulement leur prestance, mais aussi leur engagement à représenter les valeurs de la femme togolaise moderne : culture, intelligence, et responsabilité sociale.

Cette soirée glamour a été rendue possible grâce au soutien de la Brasserie BB Lomé, partenaire fidèle du comité Miss Togo. L’entreprise accompagne régulièrement les initiatives culturelles et sociales, contribuant à la promotion de l’excellence féminine au Togo.

La grande élection Miss Togo 2026 est annoncée pour la fin de l’année, avec en jeu la prestigieuse couronne de représentante nationale.