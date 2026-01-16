Une opération sécuritaire réussie

Rubriques

L’opération de sécurisation des fêtes de fin d’année, baptisée KELIGOU 2, a été un succès, rapporte le journal Togo Réveil dans sa parution de vendredi.

Selon le quotidien, la forte mobilisation des forces de sécurité, policiers et gendarmes, a permis d’assurer un climat serein sur l’ensemble du territoire. Des dispositifs visibles ont été déployés aussi bien dans les grandes agglomérations que dans les zones périphériques, avec des patrouilles renforcées et des points de contrôle stratégiques.

Le journal souligne que les interventions ont été nombreuses et efficaces, contribuant à prévenir les actes de délinquance et à rassurer les populations durant cette période sensible marquée par de grands rassemblements. Les forces de l’ordre ont ainsi veillé au bon déroulement des festivités, permettant aux citoyens de célébrer dans un climat de relative tranquillité.

