Une radio dans la tourmente

Rififi à Radio Pyramide. Le propriétaire, Germain Wona, est accusé d’avoir viré plusieurs de ses collaborateurs sans motifs solides.

Le journal Symphonie paru mardi revient sur cette affaire, mais n’apporte pas d’éléments concrets sur les faits reprochés à la direction de cette radio privée très populaire.

Pyramide se contente d’évoquer des ‘fautes graves’ des 5 journalistes renvoyés.