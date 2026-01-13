Rubriques

Une radio dans la tourmente

Rififi à Radio Pyramide. Le propriétaire, Germain Wona, est accusé d’avoir viré plusieurs de ses collaborateurs sans motifs solides.

Deux versions s'affrontent © republicoftogo.com

Le journal Symphonie paru mardi revient sur cette affaire, mais n’apporte pas d’éléments concrets sur les faits reprochés à la direction de cette radio privée très populaire.

Pyramide se contente d’évoquer des ‘fautes graves’ des 5 journalistes renvoyés. 

