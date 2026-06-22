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Valoriser la production locale et réduire les importations

La Foire Made in Togo ouvre ses portes du 3 au 12 juillet, confirmant son statut de rendez-vous incontournable de la promotion de la production et de la transformation locales.

Dynamique engagée depuis 7 ans © DR

La Foire Made in Togo ouvre ses portes du 3 au 12 juillet, confirmant son statut de rendez-vous incontournable de la promotion de la production et de la transformation locales.

L'édition 2026 poursuit deux objectifs clairs : stimuler les exportations des produits togolais et réduire un volume d'importations qui pèse encore lourdement sur la balance commerciale du pays, indique Togo Réveil. 

À travers cet événement, producteurs, transformateurs et entrepreneurs disposeront d'une vitrine de choix pour présenter leurs savoir-faire et leurs produits, tout en tissant des partenariats commerciaux à l'échelle nationale et régionale.

La Foire Made in Togo s'inscrit dans la dynamique du gouvernement visant à renforcer la compétitivité des entreprises locales, à encourager la consommation nationale et à positionner le Togo comme un acteur de la transformation économique en Afrique de l'Ouest.

Information additionnelle

Togo Réveil N°668.pdf

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