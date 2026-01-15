Vaste réseau de voleurs de motos démantelé à Lomé

Le voleur de motos de Nukafu, dont les images avaient largement circulé sur les réseaux sociaux, a été interpellé par la police le 8 janvier dernier, révèle Dounia dans son édition parue jeudi.

L'arrestation de ce suspect, devenu viral sur les plateformes numériques, s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de démantèlement d'un réseau de voleurs de motos opérant dans le Grand Lomé.

Selon les informations rapportées par l'hebdomadaire, cette opération policière a permis de mettre hors d'état de nuire plusieurs membres d'un réseau structuré spécialisé dans le vol de deux-roues motorisés, un fléau qui touche de nombreux propriétaires de motos dans la capitale togolaise et ses environs.