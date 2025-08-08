Vers un partenariat parlementaire renforcé

Une délégation chinoise conduite par Fan Huaping, vice-président du comité permanent de l’Assemblée populaire de la province du Shandong, a été reçue cette semaine à Lomé par Kodjo Sevon-Tépé Adédzé, président de l’Assemblée nationale du Togo.

Selon les informations relayées par Togo Réveil dans sa parution de ce vendredi, les deux parties ont échangé sur les possibilités de renforcement de la coopération parlementaire entre le Togo et la Chine, à travers un partenariat accru avec la province du Shandong.

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique d’une diplomatie parlementaire active, portée par les autorités togolaises, qui souhaitent diversifier et consolider leurs relations avec des institutions législatives étrangères.

La province chinoise du Shandong, située sur la côte est du pays, est l’un des pôles économiques majeurs de la Chine. Elle entretient des liens de coopération avec plusieurs pays africains, notamment dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, de l’éducation et de la formation professionnelle.

Ce type de rencontres vise à favoriser les échanges d’expériences, à développer des cadres de dialogue législatif et à renforcer les relations bilatérales au-delà des seuls gouvernements exécutifs.