Vers un passage par Lomé ?

Dans sa parution de vendredi, le journal Togo Matin relaie une information publiée par le quotidien français Le Monde, selon laquelle le Niger s’apprêterait à livrer de l’uranium au groupe russe Rosatom d’ici la fin novembre.

Selon Le Monde, le convoiement du minerai s’effectuerait par voie terrestre, avec un passage prévu par le Port autonome de Lomé, avant une expédition maritime vers Moscou. Le journal ne précise pas la quantité concernée, ni le niveau de coordination logistique ou diplomatique que nécessiterait une telle opération.

Togo Matin souligne cependant qu’aucune source officielle n’a, à ce stade, confirmé l’information, ni côté nigérien, ni du côté togolais. Le journal rappelle également que la coopération entre Niamey et Moscou s’est récemment intensifiée, notamment dans les domaines de la sécurité, de l’énergie et des ressources stratégiques.