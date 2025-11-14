Rubriques

Tendances:
Médias

Vers un passage par Lomé ?

Dans sa parution de vendredi, le journal Togo Matin relaie une information publiée par le quotidien français Le Monde, selon laquelle le Niger s’apprêterait à livrer de l’uranium au groupe russe Rosatom d’ici la fin novembre.

Pas de confirmation à ce stade © republicoftogo.com

Dans sa parution de vendredi, le journal Togo Matin relaie une information publiée par le quotidien français Le Monde, selon laquelle le Niger s’apprêterait à livrer de l’uranium au groupe russe Rosatom d’ici la fin novembre.

Selon Le Monde, le convoiement du minerai s’effectuerait par voie terrestre, avec un passage prévu par le Port autonome de Lomé, avant une expédition maritime vers Moscou. Le journal ne précise pas la quantité concernée, ni le niveau de coordination logistique ou diplomatique que nécessiterait une telle opération.

Togo Matin souligne cependant qu’aucune source officielle n’a, à ce stade, confirmé l’information, ni côté nigérien, ni du côté togolais. Le journal rappelle également que la coopération entre Niamey et Moscou s’est récemment intensifiée, notamment dans les domaines de la sécurité, de l’énergie et des ressources stratégiques.

Information additionnelle

Togo Matin N°1538.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un levier agricole

Un levier agricole

Dans sa parution de jeudi, le journal Dounia met en lumière le potentiel économique croissant de la mangue, un fruit de plus en plus perçu par les experts comme un levier agricole stratégique pour de nombreux pays africains, notamment ceux du Sahel et d’Afrique de l’Ouest.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.