Visite du chef de la diplomatie sénégalaise

Le président du Conseil Faure Gnassingbé a reçu en début de semaine le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Niang, porteur d'un message du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, indique L'Economiste.

Les échanges ont permis de faire le tour d'horizon de la situation en Afrique de l'Ouest, dans un contexte régional marqué par de nombreux défis sécuritaires et politiques.

Cette visite témoigne de la vitalité des relations diplomatiques entre Lomé et Dakar.