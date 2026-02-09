Rubriques

Vulnérabilité sociale : le gouvernement apporte des réponses

La vulnérabilité demeure un facteur majeur d’affaiblissement de la capacité d’action des populations. Qu’elle soit liée à la maladie, à l’âge, à l’environnement ou au handicap, elle contribue à l’enracinement de la pauvreté et au creusement des inégalités sociales, souligne le quotidien Togo Matin, paru lundi.

Axe prioritaire © republicoftogo.com

Face à ce constat, le Togo, engagé dans l’ambition de devenir un pays émergent à l’horizon 2030, a mis en place une série d’initiatives visant à réduire la vulnérabilité des populations. Ces actions s’inscrivent dans une approche globale de protection sociale, d’inclusion et de renforcement de la résilience des groupes les plus exposés.

Selon Togo Matin, ces efforts traduisent la volonté des pouvoirs publics de faire de la lutte contre la précarité et les inégalités un levier central du développement durable et de la cohésion sociale.

