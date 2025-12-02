Rubriques

Yas multiplie les offensives de visibilité

L’opérateur Yas (ex-Togo Télécom) ne passe pas inaperçu à la Foire internationale de Lomé.

L'opérateur occupe le terrain © DR

Depuis l’ouverture de l’événement, la société multiplie les actions de promotion et occupe largement l’espace médiatique. Plusieurs journaux reviennent ce mardi sur cette présence appuyée, à commencer par Le Médium.

Selon le quotidien, Yas a déployé une stratégie “ambitieuse et agressive” pour renforcer ses liens avec le public. Stands modernisés, animations, démonstrations de services, échanges avec les visiteurs : l’entreprise veut montrer qu’elle est entrée dans une nouvelle ère et qu’elle compte bien s’imposer comme un acteur incontournable du numérique togolais.

Pour Le Médium, cette présence massive à la Foire est le symbole d’une “marque qui veut convaincre et rassurer”, notamment après sa transformation et son changement d’identité. Le journal note également l’intérêt du public pour les offres dévoilées et la volonté de Yas de se rapprocher de ses clients.

