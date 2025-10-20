Yas s’ancre dans le paysage événementiel togolais

L’opérateur de télécommunications Yas continue de renforcer sa présence dans les grands événements nationaux. Il vient de renouveler son partenariat avec le Centre Togolais des Expositions et Foires (CETEF), principal organisateur de la Foire Internationale de Lomé, et également avec le Festival International de la Mode au Togo (FIMO).

Ces renouvellements traduisent la volonté de l’entreprise d’accroître sa visibilité auprès du grand public, en s’associant à des événements de portée nationale et internationale. C’est ce que rapporte le journal Nouvelle Opinion dans son édition de ce lundi.