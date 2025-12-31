Rubriques

Tendances:
Politique

1511 détenus graciés

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mardi. Un décret accordant une grâce présidentielle a été adopté. Il permet la libération immédiate de 1 511 détenus, notamment des personnes âgées, gravement malades ou condamnées pour des délits mineurs.

Le gouvernement au grand complet à l'issue du conseil des ministres © DR

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mardi. Un décret accordant une grâce a été adopté. Il permet la libération immédiate de 1 511 détenus, notamment des personnes âgées, gravement malades ou condamnées pour des délits mineurs.

Cette mesure à portée humanitaire contribuera aussi à réduire la surpopulation carcérale.

Le Conseil a également autorisé un changement de contrôle indirect de GVA Togo, consécutif à la restructuration du groupe Vivendi et au transfert des parts vers le groupe Canal+, afin d’assurer la continuité des services dans le secteur des télécommunications.

Deux nominations ont été entérinées, dont celle du colonel Pidassa Bakaï comme préfet de Kpendjal Ouest.

Enfin, le gouvernement a examiné la situation préoccupante de l’approvisionnement en eau dans la région de la Kara.

Des mesures d’urgence ont été décidées, avec le déploiement immédiat d’équipes pour réaliser des forages dans plusieurs localités, notamment Dapaong, Mango, Kara et Datcha, afin de soulager les populations et d’apporter des solutions durables.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le NET prône solidarité, dialogue et courage politique

Le NET prône solidarité, dialogue et courage politique

En écho au message à la Nation prononcé par le président du Conseil la veille, le Nouvel Engagement Togolais (NET) a réaffirmé mercredi son engagement en faveur d’un ancrage démocratique durable au Togo.

Une grande œuvre orchestrale

Une grande œuvre orchestrale

Le président du Sénat, Barry Moussa Barqué, a réaffirmé mardi le rôle central et structurant de la Chambre haute dans le renforcement de l’architecture démocratique du Togo, à l’issue de la clôture de la deuxième session ordinaire de l’année.

Nouvelle République, nouvelles priorités

Nouvelle République, nouvelles priorités

À l’occasion du passage à la nouvelle année, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s’est adressé mardi aux Togolais dans un message solennel placé sous le signe de l’espérance, de la stabilité et de la transformation. Un discours qui intervient à un moment clé de la vie politique nationale, après l’adoption de la Ve République.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.