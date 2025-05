5ᵉ République : Paris accueille un grand rassemblement de soutien

La section France élargie à l’Europe du parti Union pour la République (UNIR) organise un meeting de soutien à la 5ᵉ République et au président du Conseil, Faure Gnassingbé.

L’évènement est prévu pour le samedi 10 mai 2025 à l’Espace Barrault, situé au 98, rue de Barrault, 75013 Paris.

Ce rassemblement vise à mobiliser la diaspora autour du cadre institutionnel mis en place à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution. Les organisateurs entendent réaffirmer leur adhésion aux réformes engagées par les autorités, tout en exprimant leur confiance dans la vision de gouvernance portée par Faure Gnassingbé.

Plusieurs personnalités politiques et membres de la diaspora sont attendus à cette rencontre qui se veut un moment de solidarité, de clarification et d’explication sur les fondements et les objectifs de la 5ᵉ République.

Le meeting sera également l’occasion d’aborder les perspectives de développement du Togo dans le contexte du nouveau régime parlementaire.