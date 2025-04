5e République : les députés entrent dans le vif du sujet

L’Assemblée nationale a ouvert mardi sa première session ordinaire de l’année. Une rentrée parlementaire qui s’inscrit dans un contexte institutionnel nouveau, marqué par la mise en œuvre progressive du régime de la 5e République.

Pendant près de trois mois, jusqu’à fin juin, les députés auront à se pencher sur une série de projets de loi, principalement à caractère organique, indispensables à l’ancrage du nouveau cadre de gouvernance politique et institutionnelle du pays.

Outre l’examen législatif, cette session sera marquée par l’élection des membres des nouvelles institutions de la République, relevant des prérogatives de l’Assemblée nationale. Il s’agira notamment de la désignation du président du conseil des ministres ainsi que de l’élection du président de la République, deux étapes majeures de la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle.

Dans son discours d’ouverture, Kodjo Adédzé, président de l’Assemblée, a salué le respect des délais constitutionnels et a souligné le rôle central du Parlement dans cette phase de transition.

‘Cette session incarne la continuité, la solidité et la stabilité de notre système démocratique’, a-t-il déclaré.

‘L’histoire nous jugera sur notre capacité à répondre aux attentes du peuple. Soyons à la hauteur des exigences de cette nouvelle ère. »

M. Adédzé a invité ses collègues à faire preuve de dépassement de soi et de sens aigu des responsabilités pour servir exclusivement l’intérêt général et poser les bases d’une nation unie et résiliente.

La cérémonie d’ouverture a connu la présence de membres du gouvernement, du corps diplomatique, ainsi que de délégations étrangères.