Faure Gnassingbé a présidé mardi à Kara une rencontre d’échanges avec les directeurs régionaux des services déconcentrés des régions Centrale, de la Kara et des Savanes.

Ces échanges s'étendront bien sûr aux autres régions du pays.

Ce cadre, que le chef de l'État a voulu interactif et dynamique, s'inscrit dans l'optique de discussions régulières avec les acteurs impliqués à divers niveaux d a n s la mise e n œuvre, l'évaluation et le suivi d e s projets prioritaires d e la Feuille d e route gouvernementale à l'horizon 2025.

Les discussions du jour ont porté sur ces questions

Faure Gnassingbé a insisté sur le besoin d'un engagement renouvelé, car les enjeux de l'heure imposent une accélération de l'action publique.

A cet effet, le président d e la République a réaffirmé sa volonté de renforcer davantage les services déconcentrés pour une mise en œuvre accélérée et efficace des projets structurants contenus dans la Feuille de route dans les secteurs à fort impact économique et social, indique le communiqué publié à l’issue de la rencontre.

Les acteurs étatiques en régions et dans les préfectures doivent, à l'instar des plus hautes autorités, faire preuve d'agilité et de capacité d'adaptation tout en intégrant constamment la donne sécuritaire pour maintenir la présence et la proximité de l'Etat auprès des populations sur toute l'étendue du territoire.