Adieu l’ami

Charles Debbasch, décédé en fin de semaine dernière dans un hôpital parisien, a été inhumé vendredi dans un cimetière du Sud de la France où se trouve le caveau familial.

Pas très loin d’Aix où il avait grandi, puis étudier avant d’enseigner le droit des institutions et de prendre à 33 ans les commandes de la Faculté de droit de cette ville universitaire et de connaître une brillante carrière en France et à l’international.

Famille et amis étaient réunis pour un hommage à la fois sobre et très émouvant sous un soleil hivernal.

Charles Debbasch avait des qualités hors du commun et une grande intelligence. Une agilité intellectuelle tout à fait exceptionnelle.

Il laisse un grand vide au Togo, son pays d’adoption depuis 15 ans. Sa disparition est aussi une douloureuse absence pour tous ses amis qui partageaient avec lui depuis de très longues années des valeurs d’écoute, de partage et de fidélité.

Rien n’est plus vivant qu’un souvenir.