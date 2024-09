Approche pragmatique du CAR

Le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), parti d'opposition, a réagi samedi aux critiques formulées par d'autres formations concernant le cadre permanent de concertation (CPC), qualifié par certains de "marché de dupes".

En réponse à ces accusations, Yao Daté, président du CAR, a appelé ses collègues de l'opposition à adopter une approche plus pragmatique vis-à-vis du dialogue politique.

Intervenant sur une radio locale Yao Daté a souligné qu'il était important de ne pas se laisser entraîner par un pessimisme excessif tout en restant lucide.

Pour lui, bien que le CPC ne réponde pas encore pleinement aux attentes de tous les acteurs, il reste un outil de dialogue indispensable dans la lutte. Le président du CAR a rappelé que la politique ne pouvait se faire sans discussion. "On n’est pas lié par le CPC, si on constate que cela ne marche pas, on vpourra s’en aller. Mais de toutes les façons, nous le disons et nous le répétons, il n’y a aucune politique sans discussions", a-t-il souligné.

Le CAR réaffirme sa volonté de rester actif dans le dialogue politique tout en étant force de proposition.