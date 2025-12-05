Rubriques

Tendances:
Politique

Polémique à vide

À quelques jours de l’ouverture du 9e Congrès panafricain à Lomé (8–12 décembre), l’Alliance nationale pour le changement (ANC) de Jean-Pierre Fabre s’est illustrée par une nouvelle charge contre le gouvernement. Le parti dénonce une prétendue “récupération” du panafricanisme.

Le drapeau panafricain © republicoftogo.com

À quelques jours de l’ouverture du 9e Congrès panafricain à Lomé (8–12 décembre), l’Alliance nationale pour le changement (ANC) de Jean-Pierre Fabre s’est illustrée par une nouvelle charge contre le gouvernement. Le parti dénonce une prétendue “récupération” du panafricanisme.

Pour l’ANC, un tel événement ne devrait pas être organisé au Togo, imputant au régime les violences post-électorales de 2005. Un argument que l’opposition ressort régulièrement, sans tenir compte des évolutions institutionnelles, des enquêtes ultérieures ni du fait que la participation de personnalités internationales ne constitue pas un soutien politique explicite.

Alors que le Congrès vise surtout à rassembler chercheurs, décideurs et acteurs du continent autour de priorités communes, la polémique lancée par l’ANC apparaît pour beaucoup comme une tentative de raviver des débats anciens, sans proposer d’alternative concrète.

Le gouvernement, de son côté, poursuit les préparatifs d’un événement qui ambitionne de renforcer la place du Togo dans les forums africains.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Débat budgétaire local

Débat budgétaire local

Les communes entrent à leur tour en période de débats d’orientation budgétaire. Jeudi, la municipalité d’Agoènyivé 1 a présenté son bilan et ses priorités pour l’année à venir.

Une mauvaise foi assumée

Une mauvaise foi assumée

Il n’aura pas fallu longtemps à l’opposition pour dégainer ses critiques après le passage de Faure Gnassingbé devant le Congrès mardi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.