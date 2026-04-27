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Au Palais de la Marina, la République célèbre ses institutions

Le président du Conseil Faure Gnassingbé, Grand Maître des Ordres Nationaux, a solennellement élevé dimanche le président de la République Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre du Mono.

Un moment qui compte © DR

Le président du Conseil Faure Gnassingbé, Grand Maître des Ordres Nationaux, a solennellement élevé dimanche le président de la République Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre du Mono, la plus haute distinction que la République togolaise puisse décerner.

Une cérémonie sobre. Un moment qui compte.

Réservée aux plus hautes personnalités de la Nation, la Grand-Croix de l'Ordre du Mono n'est pas un simple ruban. C'est la reconnaissance solennelle d'un engagement au service de l'intérêt supérieur du pays.

Élu président de la République le 3 mai 2025, Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové est reconnu pour son engagement constant en faveur du dialogue, de l'unité nationale et de la construction de l'État. Une trajectoire que cette distinction vient couronner avec éclat.

La cérémonie s'inscrit dans le cadre des festivités du 66e anniversaire de l’indépendance.

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