Rubriques

Tendances:
Politique

Gouvernance, institutions et intégration africaine au cœur du conseil des ministres

Faure Gnassingbé a présidé mardi un conseil des ministres axé sur le renforcement des piliers fondamentaux de l'État. Au menu : gouvernance publique, sécurité nationale et modernisation institutionnelle, trois chantiers qui dessinent l'ambition du Togo pour les années à venir.

Des ministres studieux © DR

Faure Gnassingbé a présidé mardi un conseil des ministres axé sur le renforcement des piliers fondamentaux de l'État. Au menu : gouvernance publique, sécurité nationale et modernisation institutionnelle, trois chantiers qui dessinent l'ambition du Togo pour les années à venir.

Parmi les textes examinés figure un projet de décret relatif à l'École Polytechnique de Lomé. Une institution appelée à former les ingénieurs et techniciens de haut niveau dont le Togo a besoin pour accélérer sa transformation économique et industrielle. Dans un continent qui mise de plus en plus sur la technologie et l'innovation, doter le pays d'une grande école d'ingénieurs est un investissement stratégique de long terme.

Les textes relatifs à la chefferie traditionnelle témoignent d'une volonté de mieux articuler les institutions coutumières avec le cadre juridique et administratif moderne. La chefferie traditionnelle est un pilier de la cohésion sociale, la réglementer avec soin, c'est préserver une richesse culturelle tout en l'intégrant dans la dynamique de modernisation de l'État.

La confirmation de l'exemption de visa d'entrée au profit de tous les ressortissants des États africains est le signal le plus fort de cette session. Annoncée lors du forum Biashara Afrika, cette mesure est désormais inscrite dans le droit togolais. Elle positionne le Togo comme un hub continental ouvert, accessible et résolument tourné vers l'intégration africaine.

« À travers ces réformes, le gouvernement poursuit avec détermination ses efforts en faveur de l'intégration africaine, du renforcement de nos institutions et du développement durable », souligne le communiqué officiel.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Des opposants se mobilisent contre une rumeur

Des opposants se mobilisent contre une rumeur

L'opposition est en guerre. Contre quoi exactement ? Contre une hausse des prix des carburants qui n'a pas encore eu lieu, qui n'a pas été annoncée officiellement, et dont l'existence repose pour l'heure sur des informations circulant sur « certains médias ».

La nuit est longue, mais le jour vient

La nuit est longue, mais le jour vient

La crise au sein de l'Union des forces de changement (UFC, opposition) prend une nouvelle dimension judiciaire. Le 2e vice-président et membre fondateur du parti, Elliott Ohin, réfute catégoriquement le communiqué d'exclusion qui circule sur les réseaux sociaux, le qualifiant d'acte illégal émanant d'un groupe dissident sans légitimité.

Purge à l'UFC

Purge à l'UFC

L'Union des forces de changement (UFC, opposition) a procédé lundi à des exclusions. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.