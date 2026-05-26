Des opposants se mobilisent contre une rumeur

L'opposition est en guerre. Contre quoi exactement ? Contre une hausse des prix des carburants qui n'a pas encore eu lieu, qui n'a pas été annoncée officiellement, et dont l'existence repose pour l'heure sur des informations circulant sur « certains médias ».

Qu'à cela ne tienne, la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), Lumière pour le développement dans la paix (LDP) et le mouvement « Touche pas à ma Constitution », de petites formations sans réelle influence, appellent à la mobilisation générale.

Syndicats de transporteurs, organisations de conducteurs, associations de consommateurs : tout le monde est convié à « ne pas se laisser berner par des arguties du pouvoir ». Et la population, elle, est priée de « rester extrêmement vigilante pour dire NON à cette initiative dangereuse ». Laquelle, rappelons-le, n'a toujours pas été officiellement confirmée.

Dans ce concert d'indignation préventive, un détail d'importance est soigneusement passé sous silence : l'État subventionne massivement les carburants. Ces subventions, qui représentent un effort budgétaire considérable pour les finances publiques, permettent aux Togolais de payer leur carburant en dessous des prix du marché international, un effort que peu de gouvernements de la sous-région consentent dans les mêmes proportions.

Dans un contexte de crise mondiale des approvisionnements pétroliers liée aux tensions au Moyen-Orient, maintenir indéfiniment ce niveau de subvention relève de la gageure budgétaire.