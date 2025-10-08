Au travail !

Le secrétaire général du gouvernement, Stanislas Baba, a annoncé mercredi soir la composition du nouveau gouvernement. Une équipe dirigée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Ministre des relations avec le parlement et les institutions : Gilbert Bawara

Ministre des finances et du budget : Essowè Barcola

Ministre de l’efficacité du service public et de la transformation numérique : Cina Lawson

Ministre des affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine, et des Togolais de l’extérieur : Prof Robert Dussey

Ministre de l’agriculture de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire : Antoine Lékpa Gbégbéni

Ministre de l’administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières : Hodabalo Awate

Ministre de l’environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique : Prof Komla Dodzi Kokoroko

Ministre de l’éducation nationale : Mama Omorou

Ministre de la communication : Yawa Kouigan

Ministre du développement à la base et de l’économie sociale et solidaire : Mazamesso Assih

Ministre de la sécurité : Colonel Calixte Batossie Madjoulba

Ministre de la santé, de l’hygiène publique, de la couverture sanitaire universelle : Jean-Marie Tessi

Ministre de l’économie et de la veille stratégique : Badama Aketi

Garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains : Me Pacôme Adjourouvi

Ministre du tourisme, de la culture et des arts : Isaac Tchiakpé

Ministre de solidarité, du genre, de la famille et de la protection de l’enfance : Martine Moni Sakarédja

Ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire, chargé des travaux publics et des infrastructures : Sani Yaya

Ministre délégué auprès du ministre de l’économie, chargé de la promotion des investissements et de l’industrie et de la souveraineté économique : Manuella Santos

Ministre délégué auprès du ministre de l’économie chargé de l’énergie et des ressources minières : Robert Eklo

Ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire, chargé du développement local : Koamy Gomado

Ministre délégué auprès du ministre de la santé : Prof Tchin Darre

Ministre délégué auprès du ministre du développement à la base et de l’économie sociale et solidaire, chargé de la jeunesse, des sports : Abdul Fad Fofana

Ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire, chargé de l’eau et de l’assainissement : Sena Alipui

Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération, chargé de la coopération et des Togolais de l’extérieur : Yakole Kokou Johnson

Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et de la veille stratégique, chargé du commerce et du contrôle de la qualité : Kossi Tenou

Ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche : Prof Gado Tchangbeni