Avant le défilé, la mémoire : Lomé prépare le 27 avril

Dimanche soir, le président du Conseil Faure Gnassingbé s'est recueilli au monument aux martyrs à Lomé pour ranimer la flamme du souvenir, un geste rituel et solennel qui ouvre chaque année les célébrations de l’indépendance.

Un hommage aux hommes et aux femmes qui ont payé de leur vie le prix de la liberté. Un rappel que le 27 avril n'est pas seulement une fête — c'est une mémoire.

Ce lundi, jour férié et chômé, le Togo célèbre officiellement le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale.

Un défilé militaire et civil aura lieu Place des Fêtes à Lomé, réunissant forces de défense et de sécurité, associations, jeunes et représentants de la société civile dans une parade colorée et disciplinée.

La cérémonie s'inscrit dans un calendrier de festivités particulièrement dense cette année avec l’inaugurations de nombreuses infrastructures axées sur le développement.

La flamme rallumée dimanche est le symbole le plus éloquent : le Togo se souvient d'où il vient, pour mieux regarder vers où il va.