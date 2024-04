Bawara parle d'architecture institutionnelle

‘Ce qui se passe ne nous étonne pas car ce sont des gens qui ne vont jamais changer. Beaucoup se sont installés dans les contradictions et les incohérences’. Pour Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique, les citriques des opposants concernant la réforme constitutionnelle sont stériles.

Et l’officiel de rappeler que ceux qui dénoncent aujourd’hui un retour à un régime parlementaire sont les mêmes qui, il y a quelques années, réclamaient la constitution originelle de 1992 qui consacre justement le régime parlementaire.

‘Il faut être sérieux et éviter d’être toujours dans les mêmes contradictions et incohérences’, a-t-il déclaré jeudi au micro d’une radio privée.

Interrogé sur l’opportunité de lancer cette réforme à quelques semaines des élections législatives, M. Bawara a indiqué qu’il s’agissait d’’une mesure anticipative et d’adaptation’.

Il est nécessaire d’établir les principes de fonctionnement de la nouvelle législature avant qu’elle ne soit mise en place, a-t-il expliqué.

‘Avec le régime parlementaire, les résultats des deux élections vont déterminer un certain nombre de choses en matière d'architecture institutionnelle. Il faut que cela soit fait et connu des populations et des candidats avant les élections’, a ajouté le ministre