Mansoor Hamayun nommé Conseiller auprès du Président du Conseil

Le Conseil a annoncé la nomination de Mansoor Hamayun en tant que Conseiller auprès de ldu Président du Conseil, avec effet immédiat.

Cette nomination marque une étape stratégique dans le renforcement de l’expertise du Conseil en matière de développement durable, d’entrepreneuriat et de partenariat public-privé à l’échelle africaine.

Manor Hamayun est une figure reconnue de l’innovation et du développement sur le continent africain. Fondateur et président de Minexx, une entreprise pionnière dans la mise en place de chaînes d’approvisionnement durables et transparentes pour les minéraux critiques, il supervise des opérations actives dans plusieurs pays africains. Sa trajectoire est également marquée par la création de BBOXX, qu’il a dirigée en tant que PDG.

Cette entreprise a radicalement transformé l’accès à l’énergie renouvelable pour des millions de personnes en Afrique, en rendant possible l’électrification de zones jusque-là non desservies.

Doté d’une solide expérience opérationnelle dans douze pays africains, M. Hamayun a su mobiliser plus de 200 millions de dollars en capitaux de développement au cours de sa carrière. Il s’est également distingué par sa capacité à structurer des partenariats innovants avec les gouvernements du continent, contribuant ainsi à des politiques inclusives et durables.

Avec cette nomination, le Conseil bénéficie désormais d’une vision stratégique audacieuse et résolument tournée vers l’avenir. M. Hamayun apportera une contribution décisive à la mise en œuvre des initiatives phares du Conseil, en phase avec ses priorités de développement, d’innovation et de croissance inclusive.