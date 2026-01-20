Collectivités territoriales : l’ANFCT renforce les capacités des élus

Le directeur général de l’Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT), Komi Dodzi Denyo, a fait mardi le point sur les défis et avancées de son institution dans le cadre du processus de décentralisation engagé par le Togo.

À l’issue de la première phase de la décentralisation, l’ANFCT, avec l’appui de partenaires techniques et financiers dont la France, a clôturé une session de renforcement des capacités à l’endroit des acteurs municipaux.

Lancée en décembre, cette phase a permis de former l’ensemble des nouveaux élus sur les fondamentaux de la gouvernance locale.

Selon Komi Dodzi Denyo, l’objectif était de doter les 1 527 conseillers municipaux des outils essentiels à l’exercice de leur mandat. « Nous les avons formés sur le rôle et le fonctionnement du conseil municipal, mais aussi sur les interactions avec les différents acteurs qui accompagnent le développement des collectivités », a-t-il expliqué.

Au total, 26 ateliers ont été organisés dans les préfectures du pays, touchant élus municipaux, secrétaires généraux de communes et préfets chargés du contrôle de légalité. La dernière étape, consacrée au Grand Lomé, a confirmé l’engagement des élus.

« Ils sont très demandeurs de connaissances. Beaucoup veulent réussir leur mandat et marquer durablement leur passage », a souligné le directeur général.

Fort de ce bilan jugé satisfaisant, l’ANFCT se projette désormais vers de nouveaux chantiers. De prochaines sessions porteront notamment sur l’exercice de la tutelle, le contrôle de légalité et les relations entre services déconcentrés de l’État et exécutifs communaux.

L’agence entend également renforcer son accompagnement des collectivités dans l’élaboration des plans de développement communal (PDC), l’identification de projets bancables et la mobilisation de ressources.

« Les communes doivent disposer de marges de manœuvre financières, au-delà des dotations de l’État, pour assurer leur fonctionnement et financer leur développement », a conclu Komi Dodzi Denyo.

À travers cette démarche, l’ANFCT ambitionne de consolider une décentralisation efficace, fondée sur des élus compétents et des collectivités mieux outillées pour répondre aux attentes des populations.